Bonaccini | Più risorse ai cittadini alluvionati

nelle province più colpite (Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena) ha sottolineato il presidente Bonaccini: "Vogliamo restare al il Governo e in sede di Conferenza delle Regioni per ottenere risorse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) La Giunta dell’Emilia-Romagna si è riunita a Bertinoro. Due giorni di confronto per fissare le priorità dei prossimi mesi: ricostruzione post alluvione e sblocco dei rimborsi al 100% dei danni a famiglie e imprese, tutela della sanità pubblica e piano di abbattimento delle liste d’attesa, 70 milioni per il rilancio dell’ortofrutta e nuovi investimenti in welfare, lavoro e innovazione. "Saremo sempre di più presenti nelle province colpite, il ritorno alla normalità in Romagna la nostra ossessione – ha commentato il presidente di Regione, Stefano–. Orgogliosi di quanto fatto, ma il nostro impegno non arretra". In particolare, sul tema alluvione sarà avanzata una richiesta di incontro al commissario Figliuolo per la modifica delle ordinanze, la semplificazione delle procedure di risarcimento e l’ipotesi di un ulteriore sostegno per le perizie a carico delle ...