Il vicepreside di un istituto scolastico di Bologna ha richiesto l'intervento dei carabinieri in quanto un alunno aveva minacciato con un coltello una compagna di classe. Il minore, al quale il

(Di sabato 17 febbraio 2024) E' accaduto nella mattinata di giovedì scorso, 15 febbraio verso le 11.35 circa Ha mostrato una un suo compagno dichiarando che lo avrebbe utilizzato per fare del male a una suadi. I carabinieri della stazione diNavile hannoalla procura per i minorenni unper porto di

Bologna-Roma è storia ed è anche grande delusione per i giallorossi di José Mourinho che fa mea culpa nel post partita Il Bologna di Thiago Motta ... (rompipallone)

Vuole minacciare compagna in classe con un coltello, denunciato sedicenne: BOLOGNA Un 16enne è stato denunciato dai carabinieri a Bologna per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia. Tutto risale a giovedì scorso, attorno alle 11.30, quando il vicepreside di un ...

Bologna, in classe con coltello per minacciare compagna: denunciato 16enne: (Adnkronos) – Ha mostrato un coltello a un suo compagno dichiarando che lo avrebbe utilizzato per fare del male a una sua compagna di classe. I carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno denun ...

Minaccia la compagna di classe con un coltello, denunciato un 16enne: Il minore aveva mostrato l’arma in classe ad un altro ragazzino, poi è stato informato un insegnante. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri ...