Bologna | il sogno fa tappa a Roma

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il, carico di entusiasmo, domenica va a cercare un altro pezzo d’Europa in casa della Lazio. Dopo tre vittorie di fila, l’ultima delle quali, pesantissima, nello scontro diretto con la Fiorentina, i ragazzi di Thiago Motta si apprestano a confrontarsi con un altro esame importante per definire davvero il perimetro delle ambizioni: la sfida con i biancocelesti è a tutti gli effetti una sfida da Champions. Sia per la dimensione dell’avversario, che mercoledì ha battuto nientemeno che il Bayern Monaco negli ottavi di finale, sia per l’economia di una classifica dove la squadra di Sarri rincorre il quarto posto, con un ritardo di 5 punti proprio sule Atalanta. Immobile e compagni, però, hanno però una gara ancora da recuperare (così come i bergamaschi), quindi i rossoblù di Thiago devono cercare di tenerli a debita distanza. Servirà ...