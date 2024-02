Bob a 2 | senza Johannes Lochner a Altenberg vince Adam Ammour Francesco Friedrich in vetta alla generale

(Di sabato 17 febbraio 2024)non si ferma e si aggiudica anche la tappa di(Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 del 2024. Sul budello teutonico, com’è ben noto, non era al viadopo un infortunio al collo, per cui tutto viene ribaltato a livello di classifica. Ad ogni modo la gara si chiude una ennesima doppietta tedesca.domina la scena con il tempo complessivo di 1:54.41 (55.71 e 55.70) con un vantaggio di 18 centesimi su(55.65 e 55.94) che era al comando dopo la prima manche. Nella seconda qualche errore di troppo costa a caro prezzo al fuoriclasse tedesco. Completa il podio il sud-coreano Kim Jinsu (55.93 e 56.09) a 61 ...

Incidente mortale sul lavoro oggi a Visso, in provincia di Macerata: nel piazzale davanti ad un'azienda di movimento terra, in via Roma, un Operaio ... (ilmattino)

Il Comitato Olimpico Internazionale manifesta per l’ennesima volta una posizione contraria alla costruzione di una nuova pista da bob a Cortina per ... (ilfattoquotidiano)

Arriva ‘One Love’, il film su Bob Marley. Il figlio Ziggy: “Una cosa era impossibile riprodurre: la sua voce”: Per la prima volta la famiglia ha autorizzato un film sull’icona del reggae. “Rita è stata la musa di papà, come biasimarla se durante le riprese è stata un ...

Rita Ora è passata al bob: Nuovo look per la cantante che ha archiviato le sue lunghezze XL per l'italian bob, il caschetto all'italiana chic e grintoso insieme ...

Pista da bob di Cortina, c’è una seconda inchiesta: i pm indagano anche per la distruzione del bosco di Ronco: Mentre i cantieri per la costruzione della nuova pista da bob di Cortina non sono ancora stati aperti, la Procura della Repubblica di Belluno ha avviato un secondo filone di accertamenti preliminari.