Bloccati dal ghiaccio sulle Apuane | paura per due escursionisti

(Di sabato 17 febbraio 2024) Massa, 17 febbraio 2024 –dalvicino alla vetta del Monte Tambura,Alpi, tra le province di Massa e Lucca. Ore d’ansia per due, finiti nei guai dopo un pomeriggio trascorso in montagna. Una brutta avventura che si è però conclusa a lieto fine. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana sono intervenuti con due squadre: una dalla Stazione di Lucca e una da Massa. In contemporanea si è mosso anche l'elisoccorso Pegaso 2 da Grosseto. I due sono stati recuperati con il verricello e trasportati all’ospedale di Massa.