Blitz Houthi | missili sulla petroliera britannica Pollux Londra chiede aiuto alla Cina

Le milizie Houthi dello Yemen, appoggiate dall'Iran, hanno confermato di aver lanciato ieri dei missili contro una "nave britannica" al largo delle coste del paese, l'ultimo di una serie di incidenti che hanno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Glidello Yemen rivendicano il lancio dicontro lanel Mar Rosso. Stamani su X il portavoce Yahya Sare'e rilancia un messaggio in cui si afferma che la nave battente bandiera di Panama e diretta in India è stata colpita in una "operazione mirata", un attacco "preciso e diretto". Gliribadiscono la minaccia: non esiteranno "ad attuare ed espandere le operazioni militari in difesa dell'amato Yemen e a conferma della solidarietà concreta con il popolo palestinese" fino "a un cessate il fuoco erevoca dell'assedioStriscia di Gaza". Ieri il Dipartimento di Stato americano aveva riferito che lafosse stata colpita da un missile lanciato dallo Yemen. La nave era stata ...