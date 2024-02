Blitz di Extinction Rebellion nel Museo di Scienze naturali di Torino Attivisti mascherati con teschi da Homo Sapiens

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 – Gli eco-tornano in azione con un nuovo ‘’ nel loro stile. Questa volta hanno preso di mira ildi, occupandolo. L’azione non ha mancato di spettacolarità come al solito: il gruppo di attiviste diha indossato maschere con ida. Due di loro reggevano lo striscione con scritto “Crisi eco-climatica: diamoci una mossa prima che di noi rimangano solo ossa”. Ai loro piedi alcuni cartelli che, ispirandosi a quelli che accompagnano i corpi imbalsamati di centinaia di animali contenuti nella stessa sala, riportavano la didascalia: “: estinto. Specie ...

