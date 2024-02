rivelando di aver preso una cotta per lei. BigMama posa per un BigMama confessa tutto: la cantante rivela la 'scuffia' per la

BigMama confessa di aver avuto una cotta per una cantante di Sanremo: “Ero innamoratissima di lei” (Di sabato 17 febbraio 2024) BigMama è stata una rivelazione del Festival di Sanremo 2024 e se la sua musica non vi ha conquistato probabilmente vi ha conquistato la sua personalità dato che fra interviste e battute ha strappato molti sorrisi. Vi ricordo che ha confessato, nel primo pomeriggio in diretta su Rai1, di trovare delle difficoltà a farsi il bidet a causa delle unghie lunghe. In quei giorni sanremesi ha incontrato anche vari speaker radiofonici, fra questi Cecilia Cantarano per Radio Italia, che l’ha invitata a giocare al gioco ‘d’accordo / non sono d’accordo’. Alla domanda diretta: “Tra i cantanti e le cantanti in gara ce n’è uno o una per cui da piccola avevi una cotta?”. La risposta è stata affermativa. “Sì. Ma devo dire anche chi? Sì, voglio dirlo… Annalisa! Da piccola ero innamoratissima di Annalisa. Mi piaceva ... Leggi tutta la notizia su biccy (Di sabato 17 febbraio 2024)è stata una rivelazione del Festival di2024 e se la sua musica non vi ha conquistato probabilmente vi ha conquistato la sua personalità dato che fra interviste e battute ha strappato molti sorrisi. Vi ricordo che hato, nel primo pomeriggio in diretta su Rai1, di trovare delle difficoltà a farsi il bidet a causa delle unghie lunghe. In quei giorni sanremesi ha incontrato anche vari speaker radiofonici, fra questi Cecilia Cantarano per Radio Italia, che l’ha invitata a giocare al gioco ‘d’accordo / non sono d’accordo’. Alla domanda diretta: “Tra i cantanti e le cantanti in gara ce n’è uno o una per cui da piccola avevi una?”. La risposta è stata affermativa. “Sì. Ma devo dire anche chi? Sì, voglio dirlo… Annalisa! Da piccola erodi Annalisa. Mi piaceva ...

