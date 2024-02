Biden piange il dissidente russo Navalny Ma poi perseguita Assange

Nel "resto del mondo" si piange " pressoché ovunque " la morte di così si è espressa Yulia Navalnaya , la moglie del dissidente, Joe Biden che accusa direttamente Putin. Da Mosca risposta

(Di sabato 17 febbraio 2024) Quali siano le cause ufficiali del decesso delAlexei, il principale oppositore di Vladimir Putin, ci interessa poco. Nell’attuale Russia chiunque si opponga ai voleri del satrapo Putin cade accidentalmente da una finestra, muore in un magico incidente stradale o, come, averte un malore dopo una passeggiata ma nonostante “tutte le misure di rianimazione necessarie” queste “non hanno dato risultati positivi”. La principale causa della morte diè Putin, una delle molte malattie difficili da eradicare in questo tempo La principale causa della morte diè Vladimir Putin, una delle molte malattie difficili da eradicare in questo tempo in cui i tiranni usano il carcere come sacco dell’umido dei loro oppositori. Salvatosi dall’avvelenamento ...

