(Di sabato 17 febbraio 2024) Joehato oggi il presidente ucraino Volodymr"per sottolineare l'impegno degli Stati Uniti a continuare a sostenere l'Ucraina in vista del secondo anniversario della brutale invasione della Russia". Il leader ucraino ha ammonito che l'esercito di Kiev è stato costretto a ritirarsi da Avdiivka dopo che i soldati ucraini hanno dovuto razionare le munizioni a causa della diminuzione delle scorte a causa dell'inazione del Congresso, cosa che ha permesso alla Russia i primi notevoli guadagni sul terreno da mesi". In un post su Xsi è detto "grato di avere il pieno sostegno del presidente. Credo anche che il Congresso americano prenderà una decisione saggia". Il leader ucraino ha poi aggiunto che "sostenere l'Ucraina significa sostenere la democrazia e la libertà. Insieme ...

