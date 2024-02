Il 17 febbraio andrà in scena la staffetta femminile 4 6, valida per i Mondiali di biathlon 2024 in corso a Nove Mesto , in Repubblica Ceca. Il via è previsto per le 13.45 locali, con l'Italia che sarà la quinta a scattare. Al via sono previste diciannove squadre, con le

Biathlon, Mondiali Nove Mesto 2024. Nella staffetta femminile l'Italia difende l'oro iridato di Oberhof! (Di sabato 17 febbraio 2024) Osservato un giorno di riposo, i Mondiali di Biathlon di Nove Mesto na Morave 2024 si apprestano a entrare nel gran finale. Fossero un film di Michael Bay, staremmo per assistere a una frenetico poker di botti ed esplosioni. Nel primo pomeriggio di sabato 17 febbraio si disputerà la staffetta femminile, gara che conferirà il proprio XXXII titolo iridato. Al pari di sprint e individuale, il format è presente sin dall'edizione 1984, la prima aperta alle donne. Nel corso di questi 40 anni, la prova ha più volte cambiato fisionomia. Originariamente era 3×5 km (tre frazioniste percorrevano cinquemila metri a testa). Con l'innalzamento dei chilometraggi, avvenuto nell'inverno 1988-89, assunse la conformazione di 3×7.5 km. Nel 1992-93 le frazioniste salirono ...

