Biasin | «Inter-Salernitana | 20º clean sheet e il dato sui tiri subiti»

Il Milan pareggia 1 - 1 con la Salernitana fallendo l'aggancio in classifica al secondo posto al secondo posto dove resiste l'Inter. Il giornalista Fabrizio Biasin punge: "Leao questa sera ha

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Fabrizioha parlato deistagionali dell’e deidalla squadra di Simone Inzaghi contro la– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “Ventesimostagionale, un solo tiro subito (non nello specchio) in 90 minuti contro la. Se la partita di Sommer fosse una canzone di Sanremo 2024 sarebbe indiscutibilmente “La noia”“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...