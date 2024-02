Biasin | «Cessione big dell’Inter? Non sconvolge! Da capire una cosa»

Inter, Biasin fa il punto sulle trattative Via dall'Inter: scelto il big da vendere Cessione De Vrij? I dubbi degli interisti Inter, Biasin fa il punto sulle trattative A fare il punto della

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dal mercato estivo al futuro della società Inter. Fabrizioprova a rassicurare i tifosi nerazzurro spiegando alcune situazioni. Di seguito l’intervento del giornalista su Radio Sportiva. ZERO STUPORE –accadrà all’Inter nel corso della sessione estiva di calciomercato? Le considerazioni in merito di Fabrizio: «Paura di qualchebig? Mi stupisco che ancora qualcuno parli di paura. È tutto abbastanza normale e non sarebbe la prima volta. Anzi, mi sorprenderebbe se non capitasse. L’Inter farà mercato in auto sostentamento anche la prossima estate, qualunquecapiti a livello di proprietà. È unache negli ultimi anni è riuscita a fare piuttosto bene. C’è chi dice che l’Inter venderà Dumfries, chi Barella. Queste cose sono assolutamente premature. La ...