Bertolaso | “Tessera sanitaria a punti”

Guido Bertolaso, ha avuto una pessima idea, animata certamente dalle migliori intenzioni. Sentiamola: "L'idea che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di una tessera sanitaria a punti in modo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Se aderisci a una campagna di screening e decidi di smettere di fumare e di bere o inizi a ad avere un’alimentazione più sana, seguendo uno stile di vita salutare, potrai vincere dei premi come cure termali, skipass gratuiti e ingressi a grandi eventi. È la“a” che potrebbe nascere in Lombardia, un’idea lanciata dall’assessore regionale al Welfare Guidodurante il Forum Sanità organizzato a Milano dalla Consulta di Forza Italia di Letizia Moratti. Un modo per “ridurre sensibilmente i costi economici della sanità”, mettendo al centro la prevenzione, e per aumentare il numero di persone che si sottopongono agli screening delle “malattie prevedibili” come quelli contro il tumore del colon, del polmone, dell’intestino, della cervice uterina o per ...