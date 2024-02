Berrettini vuota il sacco | nessun segreto | basta nascondersi

(Di sabato 17 febbraio 2024), così il tennista romano ha deciso di mettersi a nudo una volta per tutte: annuncio eclatante, era ora. Già nei giorni scorsi aveva fatto intendere, con un gesto a suo modo eclatante, che avesse voglia di novità. Che intendesse chiudere con il passato e iniziare a fare un po’ di testa sua. Tanto è vero che, senza avvisareo, di punto in bianco, ha girato delle Instagram Stories, tre per la precisione, in cui ha parlato a braccio. Senza “gobbi” dinanzi, senza uno sterile copione da seguire. Matteo(AnsaFoto) – ilveggente.itMatteoha voglia di rimettersi in gioco e ha cominciato a farlo proprio in questo modo, riappropriandosi dei social network. Per un paio di anni circa ha lasciato, probabilmente, che a gestirli fosse il suo ufficio stampa. Era raro che postasse qualcosa di suo ...

Berrettini cerca di mettere a tacere le polemiche aprendosi in conferenza stampa: le verità non dette e l’invidia per Sinner. Matteo Berrettini è ... (ilveggente)

Berrettini ha preferito dire la sua servendosi dei social network: il messaggio che ha lanciato è arrivato forte e chiaro. Non sarà una tempesta in ... (ilveggente)

Australian Open 2024, si alza la posta in palio: Sinner all'esame Khachanov per l'accesso ai quarti: ...da qualche anno a questa parte - in particolar modo per merito di Jannik Sinner e Matteo Berrettini ... il palcocenico era quello di una New York vuota e Khachanov vinse 7 - 6 al quinto set un match in ...

Jannik Sinner salta la Coppa Davis. Lacrime, lividi e crisi: l'US Open fa ancora male: ...non risponde alla chiamata di Filippo Volandri che già costretto a rinunciare a Matteo Berrettini ... Jannik in crisi, lo raccontano così: fiacco, giù di corde, testa vuota (non sgombra, che quello ...

Bergamo, raddoppio ferroviario, in 5 giorni 17 mila passeggeri sui mezzi sostitutivi. Viaggi con i bus vuoti per aggiustare gli orari: Il bilancio della prima settimana senza collegamento ferroviario con la città. A Ponte San Pietro la situazione è migliore del previsto ...

Giovanni Allevi, dalla malattia al palco di Sanremo: il monologo e la standing ovation dell’Ariston: Il maestro e compositore è tornato a suonare in pubblico dopo due anni di terapie per sconfiggere un mieloma. “Ho perso il mio lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza" ...