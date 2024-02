"Stiamo cercando di portare a Lula l'infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa: è un modo per fare di questo luogo la città della scienza e di Sos

Bernini, 'con Einstein Telescope Lula sarà città della scienza' (Di sabato 17 febbraio 2024) "Stiamo cercando di portare a Lula l'infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa: è un modo per fare di questo luogo la città della scienza e di Sos Enattos la miniera del futuro e delle opportunità". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in merito alla candidatura italiana per l'Einstein Telescope durante una visita nella cittadina del Nuorese per un tour elettorale con il candidato a governatore del centrodestra Paolo Truzzu, il coordinatore regionale di Fi, Ugo Cappellacci e i parlamentari Pietro Pittalis e Paolo Barelli. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) "Stiamo cercando di portare al'infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa: è un modo per fare di questo luogo lae di Sos Enattos la miniera del futuro e delle opportunità". Lo ha detto la ministra dell'Università eRicerca Anna Maria, in merito alla candidatura italiana per l'durante una visita nella cittadina del Nuorese per un tour elettorale con il candidato a governatore del centrodestra Paolo Truzzu, il coordinatore regionale di Fi, Ugo Cappellacci e i parlamentari Pietro Pittalis e Paolo Barelli.

