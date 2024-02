(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 –segnalati da Assoutenti. Il carburante in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i nuovi listinisi registrano non sulle autostrade, dove idei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria. Per ora si tratta di pochi casi ma l’aumento del costo del carburante è comunque generalizzato e in appena 6 settimane il prezzo medio nazionaleverde è rincarato del +5,3%, il diesel del +6,3% e ilcosta cinque euro in più dall’inizio dell’anno.è ilpiùperil ...

Benzina, prezzi alle stelle: la mappa dei record e qual è il giorno della settimana più conveniente per fare il pieno: La denuncia di Assoutenti. Il presidente onorario Furio Truzzi: “Sono singoli gestori, le app di aiuto agli automobilisti per capire dove si può risparmiare” ...

Benzina: ripartono i rincari: Un'analisi di Assoutenti ha rilevato i picchi in alcuni distributori sulla rete stradale e non, come accade di solito, su quella autostradale ...

Caro benzina, prezzi ancora in crescita: superati i 2,5 euro al litro: la benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle ...