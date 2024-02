Benzina | fare un pieno costa quasi 5 euro in più rispetto a inizio anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 febbraio 2024) È appena passato poco più di un mese e mezzo da quando è iniziato il nuovo, e già possiamo constatare che il costo di undiè aumentato di ben 5al 1° gennaio 2024. Questa valutazione proviene da Assoutenti, che ha esaminato gli ultimi prezzi al pubblico segnalati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e pubblicati sul sito del ministero. L’associazione mette in rilievo come il prezzo del carburante nel servizio di rifornimento sia già salito oltre i 2,5al litro in alcuni distributori italiani, e ciò non riguarda soltanto quelli situati lungo le autostrade. Il prezzo nelle città italiane Per esempio, a Taranto, il prezzo dellasupera i 2,5al litro, con la super che ...