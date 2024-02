Bentornato bomber Leao | Riprendere l’Inter? Si può

Pioli ha ritrovato la sua catena di sinistra Theo - Leao e ha Bologna dei miracoli mentre si rivede la Lazio dell'eterno bomber Niang TOP 8 : bentornato! Le sue tracce si erano un po' perse dal

(Di sabato 17 febbraio 2024) La vittoria nell’andata dei playoff di Europa League ha messo sotto i riflettori Ruben Loftus-Cheek, autore di una micidiale doppietta. Ma a far sorridere tutto l’ambiente rossonero ci ha pensato anche Rafael, tornato al gol dopo un mese (nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta). La speranza è che il portoghese ritrovi la fame sotto porta anche in campionato. L’occasione giusta potrebbe arrivare già domani sera, all’U-Power Stadium contro il Monza: da valutare se il numero 10 rossonero verrà preservato dopo le fatiche europee, lasciando il posto a uno scalpitante Okafor, o se, invece, Stefano Pioli deciderà di affidarsi al suo talento più puro per espugnare il fortino biancorosso. L’allarme dopo che Rafa aveva chiesto il cambio sul finire del match contro il Rennes è prontamente rientrato ed è stato lo stesso giocatore a rassicurare tutti nel ...