Benitez | che attacco all'Inter | 'Rimpianti? Andare in una squadra che dopo il Triplete non ha speso un euro'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Rafa, ex allenatore di Liverpool, Napoli e, ha parlato a The Athletic, tornando anche sul suo passaggio dai Reds ai nerazzurri....

Benitez: "Sbagliai a lasciare il Liverpool per l'Inter. Non si vince attaccando, si vince con l'equilibrio": Ora hai 63 anni, con questo progetto in corso al Celta, quali ambizioni o sfide ti sono rimaste Benitez: " Primo, fare un buon lavoro qui in modo che il Celta possa crescere e guadagnare stabilità, ...

Rafa Benitez contro l'Inter: cosa ha detto: Le parole di Rafa Benitez a The Athletic ... E poi sono andato in una squadra come l’Inter che non ha speso un euro dopo aver vinto il Triplete, ma con una squadra molto esperta. Questo condiziona ...

