BENE | BRAVA | BIS! Simona Quadarella si prende l’oro mondiale anche negli 800 sl dopo un duello serrato con Gose

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ildi. Gli 800 stile libero femminili a Doha sono della nuotatrice italiana, replicando quanto fatto 51 anni fa da Novella Calligaris a Belgrado, ma andandooltre. Sì, perchéha realizzato la magica doppietta d’oro 800-1500 sl a livello iridato che non era mai riuscita a nessuno degli azzurri,i più titolati. Certo, mancavano interpreti importanti come l’americana Katie Ledecky, la canadese Summer McIntosh e l’australiana Ariarne Titmus, ma il risultato associato al crono di 8:17.44, notevole visto il periodo dell’anno, è una bella iniezione di fiducia. Una Finale alla rincorsa perché la neozelandese Erika Fairweather e la tedesca Isabelhanno sfruttato le loro doti di maggior velocità per mettere in difficoltà ...