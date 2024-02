Belen Rodriguez | il dettaglio nelle foto non è sfuggito ai fan | tutti lo hanno notato

(Di sabato 17 febbraio 2024) Personaggi Tv,sembra aver definitivamente voltato pagina;sue nuovepubblicate su Instagram c’è unche non èai fan che ora provano a tirare le loro conclusioni su come sia finita tra la showgirl e l’imprenditore Elio Lorenzoni. Leggi anche: «Vi presento il mio fidanzato»:, prima manda una frecciatina a Elio e poi sorprendeLeggi anche: Chiara Ferragni, la strategia difensiva sul caso Balocco: cos’ha deciso l’influencered Elio Lorenzoni: capitolo chiuso? I primi rumors sulla rottura traed Elio Lorenzoni erano arrivati a inizio anno. La showgirl argentina ...

Belén Rodriguez si sta dedicando totalmente a se stessa dopo gli ultimi mesi difficili. Ha cominciato a praticare tango e non ha potuto fare a meno ... (fanpage)

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non sono più una coppia e la conferma arriva nel giorno di San Valentino. Ecco con chi ha trascorso la festa più ... (comingsoon)

Belen Rodriguez è tornata single, ma sembra che la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni non l’abbia particolarmente colpita. La ... (dailynews24)

Belén Rodriguez segue la tendenza balletcore: completa il suo look da giorno con un paio di ballerine rosa griffate, segno anche del suo amore per ... (fanpage)

Belen Rodriguez dimentica Elio, nel…": Belen presenta sui social il "nuovo fidanzato" (con punzecchiata a Elio Lorenzoni) La showgirl argentina è tanto enigmatica quanto… Leggi ...

Belen, i viaggi per dimenticare Elio Lorenzoni e il dettaglio (sull'anello di fidanzamento) che non sfugge ai fan: Belen Rodriguez, dopo la (presunta) fine della storia d'amore con Elio Lorenzoni, si sta godendo appieno la sua "singletudine". Viaggi, cene, selfie sorridenti allo ...

Belén Rodriguez e il look da ballerina classica: le scarpette costano quasi 800 euro: Belén Rodriguez segue la tendenza balletcore: completa il suo look da giorno con un paio di ballerine rosa griffate, segno anche del suo amore per la ...