Beautiful | anticipazioni 19-24 febbraio 2024 | appena mollata da Ridge | Brooke riceve una proposta di matrimonio

(Di sabato 17 febbraio 2024)e Deaconl’ha lasciata ma i corteggiatori non mancano a. La donna è al centro delle prossime puntate di, in onda dal lunedì al sabato alle 13.45 su Canale 5 (in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity). Ecco leda lunedì 19 a sabato 24Deacon è geloso di Bill Deacon (Sean Kanan) vede Bill (Don Diamont) come suo acerrimo rivale e confida a Sheila (Kimberlin Brown) di temere che lui cerchi di riavvicinarsi asuscitando la gelosia della donna. Carter (Lawrence Saint-Victor) è ancora incredulo e amareggiato per la fine della sua relazione. Carter è inconsolabile Shauna (Denise Richards), l’amica di vecchia ...