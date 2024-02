Beatrice svela quello che non abbiamo visto al GF | “Sono scappata”

esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ( LEGGI TUTTO QUELLO i figli sono associati ai titoli dei film", svela Micaela Con loro Beatrice Fiorentini e Luca Santoro nei panni dei giovani

(Di sabato 17 febbraio 2024) La scorsa settimanaLuzzi ha dichiarato di essere stata ‘attaccata dal branco’ durante la gita organizzata dal Grande Fratello. Nell’ultima puntata del reality Alfonso Signorini ha trattato il caso ed ha bacchettato gli inquilini per la scena orribile in cui Marco Maddaloni punta il dito contro la Luzzi attaccandola pesantemente e gli altri gieffini applaudono tutti intorno a lei. Nessun passo indietro, nemmeno una scusa, i concorrenti non sipresi la responsabilità del triste siparietto che ci hanno regalato, anzi, hanno accusatodi aver istigato Marco. Ieri però l’attrice ha fatto la sua personale ricostruzione dei fatti ed ha rivelato ad Alessio Falsoneche sarebbe accaduto al ristorante.raccontache non...