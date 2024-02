Bce schiava dei deliri green | chi non si allinea al totalitarismo verde è fuori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Negli ambienti delle istituzioni europee, una nuova domanda potrebbe presto diventare parte integrante dei colloqui di assunzione: "Cosa pensa di Greta Thunberg?". L'adesione alle nuove dottrine verdi sembra essersi trasformata in un requisito essenziale per chi aspira a lavorare presso la Banca Centrale Europea, aprendo un dibattito su libertà di pensiero e confini accettabili. La discussione, riferisce Libero, è stata scatenata da Frank Elderson, uno dei sei membri del comitato esecutivo della Bce, che ha dichiarato, durante una riunione interna, "Non voglio più queste persone", riferendosi a coloro che non credono negli obiettivi ecologici di Bruxelles. Questo veto alle assunzioni ha sollevato interrogativi sulla libertà di pensiero e sul trattamento di chi ha idee non conformi agli standard. La protesta tra i funzionari della Bce è scoppiata, con dibattiti interni sulla ...