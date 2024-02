Bayern Monaco | Tuchel | «Dobbiamo ritrovare leggerezza | ma…»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro il Bochum Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro il Bochum. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «L’umore ovviamente non è al meglio in questo momento. Ma sono sicuro che domani avremo tutte le possibilità e le energie necessarie per avviare la svolta. Per noi mollare non è un’opzione, non accadrà, né nella corsa al titolo né in Champions League.. È difficile. Giocheremo contro un avversario complicato che ha ottenuto buoni risultati».

