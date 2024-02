“Basta | questa è la verità” Malore Garibaldi | il fratello Nicola rompe il silenzio

E dì la verità santo dio, confessalo senza vergogna!!! Ti ho altrimenti questa esplode in una forte irascibilità. Gli Ma basta cosi! Non voglio impelagarmi oltremodo addentrandomi in distinguo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo il nuovocon conseguente svenimento di due settimane fa, Giuseppenon si è sentito nuovamente bene ed è stato trovato in bagno mentre vomitava. Stefano Miele e Grecia Colmenares hanno avvisato gli autori del reality e dopo un primo controllo il concorrente è stato fatto uscire dalla Casa del Grande. Durante la puntata del 14 febbraio Alfonso Signorini ha aggiornato sulle condizioni di salute del concorrente. “Giuseppe sta bene, è sotto osservazione. I medici stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave, sta bene ma è giusto approfittare di questo momento per fare tutti gli accertamenti che il caso ritiene”. A rassicurare tutti ci ha pensato anche ildel gieffino,, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi ...

Beatrice Luzzi ha conquistato i fan del Grande Fratello piano piano: essendo sempre molto determinata, dicendo ciò che pensa in faccia e non parlando ... (leggo)

Basta una piccola disattenzione per graffi are i nostri occhiali . Chiavi di casa o dell’auto, oppure una caduta accidentale. Esistono però alcuni ... (ilcorrieredellacitta)

Attenzione alla procedura da seguire in tempi rapidi per non perdere la possibilità di ricevere un assegno mensile da 500 euro L’accesso ad una ... (cityrumors)

Torino, Cairo: “Si vive anche senza Juric. Le frasi di Ivan Basta parlarne”: Il tecnico: "Io non voglio lasciare. Mi piacerebbe restare, ma in Europa per obiettivi prestigiosi, non per vivacchiare”. La replica stizzita del presidente ...

Pagina 1 | Torino, Cairo: “Si vive anche senza Juric. Le frasi di Ivan Basta parlarne”: Il tecnico: "Io non voglio lasciare. Mi piacerebbe restare, ma in Europa per obiettivi prestigiosi, non per vivacchiare”. La replica stizzita del presidente ...

Google Pixel 8, con lo sconto Amazon il prezzo è al minimo storico: affare per tutti: La miglior offerta di oggi: lo smartphone di Google è disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.