Bassino e Brignone show nella Coppa del mondo di sci alpino | doppietta italiana in discesa libera

Lara Gut-Behrami vince la Discesa di Crans Montana , in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/ 2024 . La 32enne di Sorengo ... (sportface)

Pagelle discesa #1 Crans Montana Venerdì 16 febbraio Lara Gut-Behrami 10: la svizzera non sbaglia più un colpo. In contumacia di Shiffrin, la ... (oasport)

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone prima e seconda, lezione di sci al mondo!: La startlist della seconda discesa di Crans-Montana, in programma dalle ore 10.30 di sabato: la ticinese è nella condizione ideale per firmare la doppietta, le azzurre ci provano per il podio (a ripos ...

LEZIONE DI SCI AL MONDO! Bassino e Brignone firmano un’epica doppietta italiana nella discesa di Crans Montana!: Crans Montana si tinge un'altra volta d'azzurro. Marta Bassino e Federica Brignone firmano una meravigliosa doppietta nella località del Canton Vallese proprio come lo scorso anno, quando a salire sui ...

Marta Bassino vince la discesa di Crans Montana davanti a Federica Brignone: Prova straordinaria di Marta che viene avvicinata solo da Federica e rifila oltre un secondo a Gut-Behrami. Quinto posto per l’altra azzurra Laura Pirovano ...