Al secondo posto, in una straordinaria gara per i colori azzurri, Federica Brignone , con un Per Bassino si tratta della vittoria numero numero 7 n CdM, prima in discesa libera (29° podio totale).

Bassino e Brignone show: anche senza la Goggia è dominio Italia nella libera di Crans Montana (Di sabato 17 febbraio 2024) Altro straordinario successo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo a Crans Montana. La vittoria va a Marta Bassino con il tempo di 1'26"84, davanti alla compagna Federica Brignone, staccata di 54 centesimi. Al terzo posto la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut-Behrami. Ottimo quinto posto di Laura Pirovano, mentre è undicesima Teresa Runggaldier. Un risultato di squadra impressionante che conferma l'eccellente stato di forma della "Valanga rosa" anche in assenza della sua punta di diamante, l'infortunata Sofia Goggia. Per la Bassino è il primo successo in discesa libera e si tratta della doppietta numero 19 per lo sci alpino femminile ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Altro straordinario successo azzurrodiscesadi Coppa del Mondo a. La vittoria va a Martacon il tempo di 1'26"84, davanti alla compagna Federica, staccata di 54 centesimi. Al terzo posto la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut-Behrami. Ottimo quinto posto di Laura Pirovano, mentre è undicesima Teresa Runggaldier. Un risultato di squadra impressionante che conferma l'eccellente stato di forma della "Valanga rosa"in asdella sua punta di diamante, l'infortunata Sofia. Per laè il primo successo in discesae si tratta della doppietta numero 19 per lo sci alpino femminile ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Bassino vince discesa Crans Montana e Brignone è seconda: (Adnkronos) - Marta Bassino vince la discesa libera di Crans Montana, Federica Brignone è seconda e l'Italia mette a segno una splendida doppietta nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Capolavoro azzurro a Crans Montana: vince Bassino, Federica Brignone è seconda: Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese ha firmato il primo successo stagionale: dopo una prima parte ... Bassino, incanto sul Mont Lachaux: Marta rinasce a Crans-Montana, che doppietta con Brignone nella discesa bis: Prima vittoria nella disciplina regina (e primo podio stagionale!) per la cuneese, favolosa da cima a fondo per battere, con oltre mezzo secondo di margine, una Federica ...

Video di Tendenza