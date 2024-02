Bassino-Brignone | doppietta italiana in discesa! E Goggia le celebra sui social

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una giornata storica per lo sci italiano a Crans Montana, in Svizzera. Nella discesa libera che si è svolta sabato mattina (17 febbraio) Martae Federicahanno completato una straordinariaazzurra, la diciannovesima nella storia in Coppa del Mondo. Marta è tornata sul gradino più alto del podio con il tempo di 1’26”84: si è imposta in maniera decisiva fin dal primo intermedio, portando a casa la prima vittoria in discesa libera, nonché il suo settimo successo in Coppa del Mondo. È anche diventata la primaa vincere in quattro specialità in Coppa del Mondo (Gigante, Super G, combinata e discesa libera). Argento, invece, per Federica, dietro per 54 centesimi. Bronzo per la svizzera Lara Gut-Berhami che ha tagliato il traguardo a +1:11. Per qualche secondo il ...