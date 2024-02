Bacci, Ramonda Dopo una brutta prestazione casalinga contro i delfini di Carmagnola, i ragazzi della ex serie D scendono in campo a nichelino in una partita insidiosa, che però può rivelarsi decisiva

Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas riceve l’Audax. Romani: "Match tosto» (Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo la giornata di riposo nel turno infrasettimanale la Libertas ritorna stasera sul parquet, alle 21.15, al "Palatagliate" per affrontare Audax Carrara. "Questa – ha commentato Romani – sarà una partita alto rischio e molto complicata, perché i nostri avversari stanno attraversando un momento difficile. Un roster costruito per fare un campionato di élite, con una grande rivoluzione in questi ultimi mesi. Il mercato ha portato in dote Lulli, il principale realizzatore dell’intero campionato, con venti punti di media; Ramirez c’era già, pericolosissimo, con esperienze in “C”. Poi l’ala Mezzani, il lungo Volpi, anche lui arrivato recentemente, l’altro esterno Moriglio, un giocatore estremamente atletico. Hanno preso anche Ristori, playr titolare a Rosignano, ma non sembra al momento disponibile. Completa il roster Bertuccelli, giocatore di grande ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo la giornata di riposo nel turno infrasettimanale laritorna stasera sul parquet, alle 21.15, al "Palatagliate" per affrontare Audax Carrara. "Questa – ha commentato– sarà una partita alto rischio e molto complicata, perché i nostri avversari stanno attraversando un momento difficile. Un roster costruito per fare un campionato di élite, con una grande rivoluzione in questi ultimi mesi. Il mercato ha portato in dote Lulli, il principale realizzatore dell’intero campionato, con venti punti di media; Ramirez c’era già, pericolosissimo, con esperienze in “C”. Poi l’ala Mezzani, il lungo Volpi, anche lui arrivato recentemente, l’altro esterno Moriglio, un giocatore estremamente atletico. Hanno preso anche Ristori, playr titolare a Rosignano, ma non sembra al momento disponibile. Completa il roster Bertuccelli, giocatore di grande ...

