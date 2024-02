Basket serie c Insidiosa trasferta per Castelnovo

Di fronte, una squadra insidiosa come quella di coach Milicic, valida per la Coppa Italia 2024 di basket. SEGUI LA DIRETTA e DIRETTA TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON A1 REGOLAMENTO SERIE

(Di sabato 17 febbraio 2024)bolognese per l’E80 GroupMonti (24), che chiude alle 19 la regular season diC. La squadra di Vozza, dopo l’inatteso stop interno di domenica scorsa con Casalecchio, fa visita alla Francesco Francia Zola Predosa (26), seconda della classe, e con 2 punti vedrebbe avvicinarsi decisamente l’ingresso nelle prime 3, che accedono ai playoff promozione; in caso di sconfitta, invece, ci sarà ancora da lottare nelle due gare a "orologio" che faranno da anticamera alla seconda parte di stagione. Alle 20 tocca alla Clevertech Montecchio (8), che ospita al PalaEnza un Mo.Ba Modena (14) che si presenta con 3 ko alle spalle. Obbiettivo della squadra di Cavalieri: abbandonare l’ultima piazza. Alle 21, infine, Correggio (12) a Casalecchio sfida il CVD (20): chiusa lanegativa ...

La Despar non vuole fermarsi dopo le cinque vittorie di fila. È il momento di fare il break, consolidando il quarto posto, valido per i playoff, e ... (sport.quotidiano)

Turno importante in Divisione Regionale 1 per l’ Artusiana Forlimpopoli: dopo tre ko, i ragazzi di Marcello Casadei sono di scena stasera alle 21.15 ... (sport.quotidiano)

Si chiude per la Goldengas la stagione regolare, in casa contro il Pescara Basket : un altro match che l’assurda e cervellotica formula del torneo ... ()

"La prima fase è stata molto positiva. Partire con 8 punti nella seconda significa che ci portiamo in dote una buona classifica. Incroceremo ... (sport.quotidiano)

Dopo la giornata di riposo nel turno infrasettimanale la Libertas ritorna stasera sul parquet, alle 21.15, al "Palatagliate" per affrontare Audax ... (sport.quotidiano)

A che ora la Serie A di ginnastica ritmica oggi: programma Chieti, dove vederla in tv e streaming: Oggi sabatao 17 febbraio (ore 18.30) va in scena la prima tappa della Serie A 2024 di ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre. Sarà il PalaTricalle di Chieti a ospitare l'evento, ...

Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas riceve l’Audax. Romani: "Match tosto»: La Libertas torna in campo al "Palatagliate" per affrontare Audax Carrara. Romani prevede una partita difficile contro un roster rivoluzionato. Obiettivo: raggiungere quota 24 per la salvezza. Arbitri ...

Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers ancora ko. Domani c’è la capolista: Lo Skywalkers subisce una nuova sconfitta casalinga contro la Cerretese, rimanendo all'ultimo posto in classifica. Nonostante buone prestazioni individuali, la squadra non riesce a ottenere la vittori ...