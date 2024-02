Basket Serie C Il Costone è già molto concentrato sulla seconda fase Coach Tozzi | Ci portiano in dote una buona classifica»

velocista bronzo agli ultimi campionati europei, e da Bruno Ondo Mengue del Costone Basket, formazione senese di Serie

(Di sabato 17 febbraio 2024) "La primaè statapositiva. Partire con 8 punti nellasignifica che ci portiamo inuna. Incroceremo avversarie dell’altro girone che non saranno sazie: ad una prima analisi, avevo la sensazione che il nostro girone avesse squadre con maggiore esperienza e individualità importanti. Ma solo il campo ci dirà la verità". Questo uno dei passaggi chiave dell’intervista aMaurizio(nella foto) pubblicata sui social del: il turno di riposo all’ultima giornata di campionato ha permesso al tecnico gialloverde di fare il punto alla vigilia della. "La nostra squadra è stata costruita per provare a vincere, è logico che ci siano ...

In serie C anche la Scuola Basket è costretta a traslocare per l’evento di hockey alla Bondi Arena, e gli uomini di coach Campi scenderanno in campo ... (sport.quotidiano)

La Despar non vuole fermarsi dopo le cinque vittorie di fila. È il momento di fare il break, consolidando il quarto posto, valido per i playoff, e ... (sport.quotidiano)

Turno importante in Divisione Regionale 1 per l’ Artusiana Forlimpopoli: dopo tre ko, i ragazzi di Marcello Casadei sono di scena stasera alle 21.15 ... (sport.quotidiano)

Si chiude per la Goldengas la stagione regolare, in casa contro il Pescara Basket : un altro match che l’assurda e cervellotica formula del torneo ... ()

Serie B - La Bakery Piacenza vuole voltare pagina contro la Logiman Crema: Dopo la sconfitta contro Legnano, che ha lasciato non poco amaro in bocca, la Bakery Basket Piacenza torna subito in campo per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old ...

ALFA BASKET CATANIA, ECCO SIMONE BERGAMO: Un nuovo cestista alla corte dell’Alfa Basket Catania. Il club rossazzurro comunica di aver tesserato Simone Bergamo, centro, classe 1999, altezza 200 cm. L’atleta veneto prende il posto di Giorgio Ch ...

Serie C, dove vedere Catania-Juve Stabia: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e probabili formazioni: Serie C, dove vedere Catania-Juve Stabia Domenica 18 febbraio, ore 20:45. Diretta TV, streaming e formazioni. Giornata n. 27 del Girone C.