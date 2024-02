Basket serie b donne La Bsl cerca il tris Il Peperoncino il primo sigillo

che Louis Vuitton scrive sotto forma di una serie YouTube con mercoledì e la collabo di Eastpack e Market nel segno del basket ( Parliamo di Naomi Campbell , nume tutelare di tutte le donne che

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sfida casalinga per la Bsl che dopo avere centrato la seconda vittoria consecutiva nel derby con il, questa sera alle 19 scende in campo alla palestra Rodriguez per ospitare Fidenza nella quarta giornata del girone playout diB femminile. Rinfrancate dal successo con le giallorosse, le ragazze di Paolo Dalè provano a calare ilcontro le ducali. Dopo la vittoria 57-47 con Cesena per Talarico e compagne è infatti arrivato il successo 47-50 proprio nel derby giocato alla palestra di Mascarino. Domenica invece tocca proprio alimpegnato alle 17.30 in casa di Finale Emilia. Ancora indei primi punti le giallorosse provano a sbloccarsi conquistando sul parquet delle modenesi una vittoria fondamentale per il proprio morale e per la classifica. Le altre gare: ...

Turno importante in Divisione Regionale 1 per l’ Artusiana Forlimpopoli: dopo tre ko, i ragazzi di Marcello Casadei sono di scena stasera alle 21.15 ... (sport.quotidiano)

Si chiude per la Goldengas la stagione regolare, in casa contro il Pescara Basket : un altro match che l’assurda e cervellotica formula del torneo ... ()

Insidiosa trasferta bolognese per l’E80 Group Castelnovo Monti (24), che chiude alle 19 la regular season di serie C. La squadra di Vozza, dopo ... (sport.quotidiano)

Basket Serie C. Baskérs a caccia del pass per i playoff: I Baskérs Forlimpopoli, reduci da 5 vittorie consecutive, sfidano il Cmo Ozzano per consolidare il terzo posto e accedere ai playoff. Avversari temibili con coach Moretti e giocatori esperti.

Cantù in casa: anticipo stasera con Trieste: La prima è facile facile: è il debutto casalingo nella fase a orologio, contro un’avversaria storica in sfide sempre disputate al piano superiore. C’è quindi tutta la curiosità nel vedere all’opera ...

Basket serie c. Insidiosa trasferta per Castelnovo: Il Group Castelnovo Monti affronta una difficile trasferta a Bologna per chiudere la regular season di Serie C. La vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playoff promozione. La Clevertech Montecch ...