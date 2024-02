Basket Frecciarossa Final Eight Coppa Italia | le innovazioni tecnologiche su DAZN

2 ha partecipato all'evento 'Frecciarossa Final Eight 2024', al Pala Alpitour di Torino. Gli alunni sono hanno partecipato in qualità di vincitori del concorso 'Tutto un altro sport: il mio Basket'

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) È grande l’attesa per le semii e lae delladidi, in programma oggi 17 e domani 18 febbraio sul parquet dell’Inalpi Arena e in diretta streaming su.Per le fasii dell’evento cestistico tra i più attesi della stagione, che quest’anno ha visto anche l’inserimento delladella LegaFemminile,si prepara a mettere in campo un’indimenticabile esperienza sportiva per tutti i tifosi.Uno spettacolo ricco di innovazione e intrattenimento che - dopo i primi esperimenti effettuati con la BodyCam nel massimo campionato calcistico - vede ora il debutto per la prima volta in ...