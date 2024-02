Basket DIVISIONE 1 Il Follo al ’Palasprint’ dà l’assalto al Sanremo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Terza giornata della Poule Promozione diRegionale 1 ligure dove la Landini Lerici, galvanizzata dalla prima vittoria ottenuta contro il Loano, fa visita al Pegli questo pomeriggio alle 18. Nelle file lericine dovrebbe ancora mancare l’ala e vicecapitano Manuel Tripodi. Cogoleto-Tigullio, Loano-Next Step Rapallo e Pgs Auxilium Genova-Aurora Chiavari gli altri incontro Della giornata. Nella Poule salvezza ilgioca questa sera (21,15) al Palasprint di Spezia contro il, fanalino di coda del girone con soli 2 punti. Le altre partite della giornata sono Villaggio-Ardita e Casarza-Juvenilia Varazze. InRegionale 2 la Golfo dei Poeti riceve l’Aurora Chiavari oggi alle 18. Gli altri incontri della terza giornata del girone di ritorno: All AboutGe-My ...

