(Di sabato 17 febbraio 2024) Sinfonia biancorossa a Torino. La EA7 Emporio Armanistravince la semidialla Inalpi Arena, strapazzando la Umana Reyerper 100-77; partita decisa dopo poco più di 10 minuti con una gran prestazione balistica dall’arco, stazionando oltre il 50% per lungo tempo (16/35 totale). Shavonsegna ildidella Final Eight con 28, 22 solo nel primo tempo, seguito dai 17 di Napier e i 13 di Flaccadori. I lagunari invece fanno fatica un po’ con tutti, si salva solo Mfiondu Kabengele con 16e 5 rimbalzi. La squadra di Ettore Messina ci mette poco a far valere la legge del più forte. Dopo un paio di minuti di studio sale in cattedra la difesa biancorossa che permette ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, ma non è finita la giornata cestistica. Alle 20:45 non perdete ... (oasport)

Dan Peterson, "attore, agente segreto e avvocato mancato. Ma amo solo il basket": Non solo il mio basket'. Sta seguendo le finali di Coppa Italia 'Come sempre. La pallacanestro è nel mio Dna anche se mamma e papà volevano facessi l'avvocato. Nell'Illinois degli anni '50 mi ...

Basket, Carlton Mayers: 'Che spettacolo la Frecciarossa Final Eight a Torino. Azzurri ai Giochi Credo in Pozzecco': "Milano è favorita ma la bellezza di questa Coppa Italia è che nulla è scontato", così l'ex cestista Carlton Myers, ambassador di Frecciarossa Final Eight, ha fatto il suo pronostico sulla competizione che si sta svolgendo a Torino. "Azzurri ai ...

Coppa Italia, Famila Schio-Umana Reyer: come vedere in tv e in streaming la finale: A Campobasso le orange, trascinate dall’MVP Rhyne Howard, si imposero 73-62 conquistando la 14° Coppa della propria storia. Per il match di domenica 18 febbraio è praticamente impossibile fare ...

Basket, Coppa Italia: Milano sotterra di triple Venezia e va in finale. Shields da record con 28 punti: Sinfonia biancorossa a Torino. La EA7 Emporio Armani Milano stravince la semifinale di Coppa Italia alla Inalpi Arena, strapazzando la Umana Reyer Venezia per 100-77; partita decisa dopo poco più di 1 ...

Olimpia Milano in finale: 100-77 in una prova di forza totale con la Reyer Venezia: BASKET, COPPA ITALIA - L'EA7 Emporio Armani Milano raggiunge la finale per la terza volta in quattro anni con una netta vittoria per 100-77 sull'Umana Reyer Ven ...