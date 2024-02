Basket B interregionale Si conclude la regular season a Matelica gioca il Pescara

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il vice di Trullo D’Angelo dice: “squadra da affrontare come tutte le altre cercando di dare il meglio possibile”. Dal 2-3 marzo via ai Play-In Gold, 17 febbraio 2024 – Va in archivio con il match casalingo di domani pomeriggio (palla a due ore 18) ladella Halley. La squadra di coach Trullo se la vedrà con l’Amatori, che, come la Vigor, non ha più nulla da chiedere a livello di classifica. Sarà comunque l’occasione per tenere alta la condizione in vista del Play-In Gold, che scatterà nel weekend del 2-3 marzo, contro un’avversaria sicuramente di livello, visto che parliamo della formazione che occupa attualmente il quinto posto in graduatoria. Il team guidato da coach Alessio Fioravanti, però, è nel pieno di un cambio di pelle proprio in vista della seconda ...