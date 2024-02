Bari | istituto tumori “Giovanni Paolo II” | nuovi ambulatori e nuova tac Inaugurazione ieri

Nuovi spazi e nuovi macchinari per l'Istituto Tumori di Bari. In mattinata, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del direttore generale dell'IRCCS barese Alessandro Delle Donne e del presidente del

(Di sabato 17 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Idi Oncologia medica dell’II”,di ricovero e cura a carattere scientifico, e unaTAC sono stati inaugurati alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del direttore generale dell’IRCCS barese Alessandro Delle Donne e del presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi. “Abbiamo limitato moltissimo la mobilità passiva soprattutto per l’oncologia – ha dichiarato il presidente Emiliano – Oggi in Puglia si curano molte più persone di quelle che si curavano una volta. Il “II” è l’hub regionale dell’oncologia ed è il perno attorno al quale questo recupero ...

"Ho ucciso un uomo a casa mia". Un 29enne si costituisce dai carabinieri: Il cadavere trovato sul pavimento di un'abitazione nel centro di Molfetta. Arrestato il reo confesso, omicidio al culmine di una lite. La vittima, Dario De Gennaro di 23 anni, era scomparso dal giorno ...

Il ministro Schillaci a Bari per “Un grande impegno per la Salute”: BARI (ITALPRESS) - "Il nostro sistema sanitario nazionale, che è uno dei migliori al mondo, ha bisogno di una revisione perchè sono passati 45 anni ed è ...

A quattro anni dal salvataggio la ex Popolare di Bari torna in utile. Ecco come Mcc ha fatto svoltare il polo bancario del Mezzogiorno: quando la Popolare di Bari venne commissariata dalla Banca d’Italia. L’ultimo salvataggio nel settore italiano del credito costò 1,17 miliardi al Fondo Interbancario e al Mediocredito Centrale.