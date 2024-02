Bambina di 9 anni abusata in vacanza a Rimini | arrestato il nonno acquisito

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 - Palpeggiamenti, strusciamenti e abusi sessuali sulla nipotina acquisita, unadi nove. E' questo il grave quadro contestato dalla Procura diad un 60enne residente in provincia di Modena, difeso dall’avvocato Gianluca Belluomini,della piccola. L'uomo, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima, si trova al momento in carcere, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip died eseguita dai poliziotti della squadra mobile. Una storia sconvolgente, quella portata a galla dagli inquirenti riminesi, dopo la denuncia presentata dalla nonna della piccola vittima, moglie del 60enne. Diversi i presunti episodi che al momento sono al vaglio degli agenti della ...

Pessime notizie per la salute di una Bambina di appena 7 anni , che sta lottando tra la vita e la morte per aver mangiato del formaggio ... (informazioneoggi)

Tenevano la figlia di 6 anni legata e rin chiusa in una gabbia per cani durante la notte, la maltrattavano e l’hanno lasciata per giorni senza cibo. ... (ilfattoquotidiano)

Misura cautelare per un uomo indagato per maltrattamenti e lesioni: ... un uomo di anni 43, indagato per maltrattamenti e lesioni commessi ai danni del coniuge. La ... i primi di febbraio, in evidente stato di gravidanza e con una bambina in braccio, veniva notata da una ...

Rapina 12enne e prende a schiaffi la sorella di 6 anni, il papà rincorre l'aggressore e viene accoltellato: ... un 12enne e la sorellina di 6 anni che stavano giocando in piazza Santa Maria Maggiore. Con gesto fulmineo, il cittadino somalo ha strappato il marsupio al 12enne e poi ha colpito la bambina con uno ...

Architetto muore a 35 anni, lascia un figlio di 11 mesi e il compagno: Sedegliano in lutto per la prematura scomparsa di Elena Antoniali, che ha lottato fino all’ultimo contro la malattia. Lunedì i funerali ...

Riccione: in biblioteca per stimolare bambini e adolescenti alla lettura: Continua l’impegno virtuoso della Biblioteca comunale di Riccione nella promozione della lettura e della cultura con due progetti che interesseranno gli studenti delle scuole primarie e secondarie ric ...

