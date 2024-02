la libertà di scelta tra assistenza diretta e/ indiretta, è un mettendo in atto le conseguenti azioni necessarie a rispondere Sondrio ASD Studio Danza Autismando ATS Brescia Associazione AIBWS

(Di sabato 17 febbraio 2024)la Compagnia ADARTE presenta ’Vox’, lodella coreografa regista Francesca Lettieri, che dà il via alla rassegnaArte,ditra idelladi Siena, una rassegna di tre eventi realizzata dallain collaborazione con la Fondazione Toscanaonlus. Voxè una partitura coreografica per quattrotrici - Giulia Gilera, Francesca Mazzoni, Valentina Zappa e la stessa Francesca Lettieri - e un violoncello, Andrea Beninati. Senza alcun intento drammaturgico, il dialogo tra musica esi snoda nello spazio seguendo articolate strutture ritmiche e armoniche. Lo spettatore avrà l’occasione di ...

Azioni di danza tra i quadri in Pinacoteca. Oggi il via con lo spettacolo Vox corporis: Oggi la Compagnia ADARTE presenta ’Vox corporis’, lo spettacolo della coreografa regista Francesca Lettieri, che dà il via alla rassegna DanzaArte, azioni di danza tra i quadri della Pinacoteca di Sie ...

Al via al Teatro Akropolis “Controscena”, la rassegna di danza, musica e performance: Danza, musica, performance, residenze artistiche ... traccia un percorso che troverà il suo compimento nel “Festival Testimonianze ricerca azioni” il prossimo autunno. In scena danzatori che scelgono ...

Continua la rassegna teatrale al Comisso di Zero Branco, in scena Artemis Danza con Pollicino Show: Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 16.30, Artemis Danza presenterà come secondo appuntamento della rassegna per le famiglie al Teatro G. Comisso di Zero Branco Pollicino Show, lo spettacolo in cui la ...