Aversa | ubriaco aggredisce i Carabinieri con un bastone

(Di sabato 17 febbraio 2024). Dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, il 42enne di Frignano, bloccato la notte scorsa subito dopo aver aggredito idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, mentre erano impegnati nei servizi di controllo alla movida cittadina. È accaduto in viale della Libertà, a poche centinaia di metri dal centro della città Normanna. I militari dell’Arma sono stati raggiunti dal 42enne che, a bordo della sua autovettura, dopo aver lampeggiato insistentemente con i fanali dell’auto all’indirizzo deiper attirare la loro attenzione, è sceso dal mezzo e li ha raggiunti impugnando una mazza in legno della lunghezza di oltre 60 cm. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di alcolici, ha chiesto con voce alterata ed ...