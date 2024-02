Autovelox Cadoneghe | rinviato a giudizio l’ex capo dei vigili Il sindaco | “Atti falsi spacciati per veri”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Padova, 17 febbraio 2024 –‘killer’, rinviati adeie un agente della polizia locale di: dovranno rispondere di falso inpubblici. E ildiannuncia: “Mi costituirò parte civile: mi furono consegnatiper”. C’è una svolta nel caso del famigerato velox macina multe della cittadina padovana, il prossimo 4 marzo i due indagati dovranno comparire davanti al Gup di Padova per l’udienza preliminare. A fare scattare l’inchiesta era stata una denuncia del primo cittadino Marco Schiesaro, che ora rivela sui social: “Non ho ceduto alle pressioni da parte dell'ex agente, che chiedeva la ...

