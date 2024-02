(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'differenziata divise il, non solo tra Nord e Sud ma tra territorio ricchi e aree fragili. Una legge chele diseguaglianze sociali, allarga il divario tra i territori e penalizza la crescita del". Così i senatori Pd Annamariae Lorenzointervenendo al dibattito "differenziata: opportunità o ingiustizia?", presso il circolo Democratico di Pegli, a Genova. "La maggioranza ha scelto la strada sbagliata: cambiare la Costituzione senza affrontare il tema dei livelli essenziali delle prestazioni e senza mettere le risorse necessarie - hanno sottolineato- a garantire i servizi pubblici. Così si mette a rischio l'unità e la coesione nazionale e si cristallizzano le profonde diseguaglianze economiche e territoriali esistenti. Questa maggioranza rivendica ogni giorno l'identità nazionale - hanno concluso i senatori Pd - e poi spezza ilcon questo provvedimento".

Autonomia: Furlan-Basso (Pd), 'spacca paese e aumenta disuguaglianze': Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'autonomia differenziata divise il Paese, non solo tra Nord e Sud ma tra territorio ricchi e aree fragili. Una legge che aumenta le diseguaglianze sociali, allarga il div ...

Sudan: fonti a "Nova", parti in conflitto tengono i primi colloqui ad alto livello in Bahrein (2): Khartum, 01 feb 14:38 - (Agenzia Nova) - I colloqui arrivano dopo che i ripetuti tentativi da parte di entrambe le potenze e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) di mediare un cessate ...

Pnrr: Cgil, firmato protocollo strategico con comune di Grottaferrata: Nella mattinata di oggi, la Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, la Cisl Roma Capitale Rieti e la Uil Lazio hanno firmato un protocollo ...