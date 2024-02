per dire no all'autonomia differenziata. Come riporta RaiNews , ci sono stati momenti di tensione con la polizia. De Luca avrebbe pure urlato: 'Ci dovete caricare, ci dovete uccidere'. Scontro

Autonomia differenziata, scontro tra Meloni e Schlein. E irrompe De Luca (Di sabato 17 febbraio 2024) Lo scontro tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è tornato a infiammarsi, coinvolgendo anche il governatore campano Vincenzo De Luca. Ad animare lo scontro politico l'Autonomia differenziata per la quale ha visto l'irruzione nel dibattito del leader campano, il quale ha aggiunto ulteriore combustibile alle fiamme con un acceso scambio di parole.L'Autonomia differenziata, come è noto, è una riforma sostenuta dalla Lega e dalla maggioranza di centrodestra, ma fortemente osteggiata dalle opposizioni, in particolare dal Partito Democratico. Secondo Schlein e il PD, questa riforma è solo una parte di un disegno più ampio, che include anche la riforma del premierato, entrambe ...

