Auto elettrica | perché l’Italia è agli ultimi posti in Europa

Poco dopo le 19:00 di martedì 13 febbraio 2024 un' Auto elettrica in sosta ha preso fuoco nel parcheggio della Start Romagna di via Carlo Alberto ... (europa.today)

Auto elettrica in fiamme al primo giorno di servizio

Rimini, 13 febbraio 2024 - fiamme in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel tardo pomeriggio un'Auto elettrica, entrata in servizio a quanto pare ... (ilrestodelcarlino)