ATP WTA 2024 | i tornei su Sky Sport Tennis e Sky Sport Plus 18-25 febbraio 2024

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nel periodo 18-25continua la grande stagione disu Sky, in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; in programma, anche in streaming su NOW, si giocano iATP 500 di Rio de Janeiro (19-25), mentre a Doha (19-24) e Los Cabos (19-25) … L'articolo proviene dain TV.

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Ben cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva nella ... (digital-news)

Nel periodo 11-18 febbraio 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport , in virtù dell’accordo in esclusiva fino al 2028 con ATP e WTA; ... (sportintv.eu)

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da domenica 11 ... (digital-news)

La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2023. Si parte a gennaio con la United Cup, per poi proseguire con i ... (sportface)

ATP Rotterdam, de Minaur: 'Prima vittoria al mio compleanno. Sinner o Griekspoor in finale Non importa, io sarò pronto': TABELLONI TORNEI: ATP - WTA

ATP Doha, qualificazioni: avanti Zeppieri e stop per Fognini. In America tre italiani in gara: Jacopo Dantona TABELLONI TORNEI: ATP - WTA

ATP Rotterdam, de Minaur: “Prima vittoria al mio compleanno. Sinner o Griekspoor in finale Non importa, io sarò pronto”: Tennis - Flash, Interviste | "Uno dei miei migliori match nel Tour" dice Alex de Minaur dopo il successo su Dimitrov in semifinale. "Mi sento una nuova versione di me stesso" ...

ATP Doha, qualificazioni: avanti Zeppieri e stop per Fognini. In Sud America tre italiani in gara: In medio Oriente Zeppieri fa il suo lavoro mentre Fognini perde con Dzumhur una partita complicata. Cobolli vola a Los Cabos, Darderi e Pellegrino a Rio ...

Tabellone ATP Doha 2024: Sonego e Musetti nello stesso quarto, Rublev guida il seeding: Si è tenuto il sorteggio dell'ATP 250 di Doha, che a dispetto della categoria mantiene sempre una vivissima importanza. Lo dice anche l'albo d'oro, ricchissimo fin dai tempi in cui l'evento si svolgev ...