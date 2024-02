ATP Rotterdam | Sinner in finale | batte Griekspoor ed è numero 3 al mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Jannikè il nuovotre aldella classifica ATP. Il tennista altoatesino ha infatti avuto la meglio sull’olandese Talloncol punteggio di 6-2, 6-4 accedendo così alladel torneo didove affronterà Alex de Minaur. L’italiano a superato l’avversario in semiin un’ora e 21 minuti di gioco sconfiggendo così per la seconda volta nel giro di pochi mesi, già suo avversario in occasione della Coppa Davis e arriverò al penultimo atto del torneo dopo aver eliminato Musetti nel primo turno e Hurkacz ai quarti.ha giocato un primo set praticamente perfetto grazie ad un ottimo servizio e al suo rovescio che hanno messo in difficoltà sin dai primi game l’olandese. Italy's ...

Finale Sinner-De Minaur: orario e dove vedere in tv la partita dell'Atp di Rotterdam: L’australiano De Minaur è in finale a Rotterdam per la prima volta in carriera. Il numero 11 al mondo ha battuto in semifinale Grigor Dimitrov in due set 6-4, 6-3. Sono cinque i precedenti tra Sinner ...