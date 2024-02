Atp Rotterdam | Raonic si ritira | Sinner in semifinale

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner è chiamato a una sfida inedita è chiamato a una sfida inedita contro il canadese Milos Raonic, Il canadese torna a giocare un quarto di finale del circuito Atp

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniksi è qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di, superando i quarti grazie al ritiro del suo avversario. Il canadese Milossi è arreso sull'1-1 nel secondo set dopo aver perso il primo per 7-6 a causa di un problema ad un fianco. L'azzurro affronterà domani l'olandese Tallon Griekspoor, che ha avuto la meglio sul finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5, 7-6.

Jannik Sinner sfiderà Tallon Griekspoor nella semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024 , torneo in programma sul cemento indoor olandese. Per il ... (sportface)

Sinner-Raonic 1-0 (7-6, 0-0): gli errori del canadese permettono a Jannik di vincere il tie break: Jannik Sinner stasera scende in campo per la terza volta consecutiva dopo l'esordio con Van de Zandschulp e Monfils. Dopo aver sconfitto i due tennisti, e conquistato 50 punti per la ...

ATP Rotterdam, Griekspoor aspetta uno tra Sinner e Raonic. Dimitrov e De Minaur nell’altra semifinale: In attesa del match tra Jannik Sinner e Milos Raonic, il torneo di Rotterdam conosce i primi tre semifinalisti. A guardare con molto interesse la sfida tra l'azzurro ed il canadese sarà Tallon Grieksp ...

Sinner agli ottavi dell'Atp di Rotterdam, quanto guadagna (e quanti punti prende) in caso di vittoria: obiettivo numero 3: Jannik Sinner oggi scende in campo nell'Atp 500 che si sta giocando in questi giorni a Rotterdam. Dopo l'esordio con Botic Van de Zandeeschulp e gli ottavi di finale vinti contro ...