ATP Rotterdam | Jannik Sinner vince un difficile primo set | poi lo sfortunato Raonic si ritira

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 500 di Rotterdam, superando i quarti grazie al ritiro del suo avversario.

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dura un set, molto combattuto, e appena due game del secondo il quarto di finale trae Milos. Alla fine l’altoatesino stacca il biglietto per la semifinale dell’ATP 500 dicomplice il ritiro del canadese per un problema al fianco destro.aveva dovuto faticare molto nella prima frazione, vinta per 7-6 al tie-break dopo che era stato avanti di un break e anche dopo aver annullato due set point. Sicuramente c’è tanta sfortuna per, che in questa settimana asembrava avesse ritrovato lo smalto perso dopo i tanti infortuni avuti negli ultimi tre anni.era comunque stato molto bravo are la prima frazione e soprattutto adesso l’altoatesino si trova ad una sola vittoria dal ...